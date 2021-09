L’ex ct Giampiero Ventura ha parlato del momento che sta vivendo la Nazionale di Roberto Mancini: le sue parole

I due pareggi con Bulgaria e Svizzera potrebbero aver complicato il cammino della Nazionale verso i Mondiali del 2022. A essere ottimista è però l’ex commissario tecnico Giampiero Ventura. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni dell’Adnkronos:

«Qualche difficoltà a settembre dopo la sosta estiva era prevedibile, ma questa Italia non avrà problemi ad andare al Mondiale.La maturità raggiunta da questa squadra dopo la vittoria dell’Europeo non è svanita in pochi mesi, in autunno, quando giocheranno i prossimi incontri, sarà tutta un’altra musica».

