Amalia Bruni, candidata per il Centrosinistra alla guida della Regione parla di tutte le liste in lizza per la competizione elettorale del 3 e 4 ottobre. “Sono orgogliosa dei miei candidati, tutti esponenti della società civile, professionisti capaci e amministratori che si sono fatti apprezzare per quanto sono riusciti a realizzare per le loro capacità.

Certo non ho il problema di aver candidato parenti di boss o in odore di malaffare come si legge su autorevoli organi di stampa e neppure, come parla qualcuno che vuole fare intendere di essere sceso in campo per poter rifondare la sinistra di aver voluto personaggi che non mi convincevano e che oggi ritrovo proprio in altre liste.

Significa che ho avuto ragione. C’è chi difende interessi poco chiari e chi si candida esclusivamente per il bene di se stesso oltre a chi continua a volersi cimentare come amministratore dopo aver distrutto una città riducendola sul lastrico.

Il nostro Centrosinistra, riformato e rinnovato offre l’unica opportunità ai cittadini che aspirano a una Nuova Calabria, insieme ce la faremo”.