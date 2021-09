“Ne abbiamo viste tante nella scuola, ma una così mai”. Il post pubblicato sui social dal Majorana di Martina Franca inizia così. E in poche ore ha fatto il giro del web con condivisioni, commenti romantici e riflessioni amare in ogni angolo d’Italia. La storia è quella di Carmela, docente pugliese precaria, arrivata ieri in istituto, per firmare il suo contratto, in abito da sposa. Il giorno delle nozze.

“Una nuova collega, almeno per quest’anno, doveva firmare l’assegnazione dell’incarico annuale per la disciplina di Matematica – spiegano dal Majorana nel post pubblicato su Facebook – aveva un impegno molto importante, ma ha trovato il modo di venire comunque a scuola. Auguri Carmela, sei già entrata nei nostri cuori”.

Tra i commenti, molti auguri indirizzati alla sposa, ma anche considerazioni non banali. Quasi tutti sono firmati da colleghi di Carmela, anche loro precari, che come lei sono stati allertati via PEC, in relazione alla nuova assegnazione, solo poche ore prima della dead line. Tanti sono stati costretti a viaggiare di notte, per raggiungere la sede, pena l’esclusione.

“Foto simbolo di come veniamo trattati noi precari – scrive Pietro -. Neppure il giorno del matrimonio possiamo permetterci. ‘O prendi servizio o perdi il lavoro’. Schiavi di un sistema, quello scolastico, che non ha a cuore la salute e la serenità di chi davvero porta avanti questo sistema. Questa foto è triste, non è la rappresentazione di qualcosa di bello o ammirevole”.

