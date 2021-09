Irpiniatimes.it

Comunicazione Comune di Salza Irpina – “Aggiornamento covid 19. Buonasera cari concittadini sono stato da poco informato dell’esito positivo al covid 19 di un tampone effettuato a un cittadino residente nel nostro comune. Il nostro concittadino è in buona salute e al momento non presenta sintomi, a lui auguro una pronta e veloce guarigione. È stata già prontamente effettuata la ricostruzione della catena dei contatti avuti negli ultimi giorni e per tale motivo sono state disposte ulteriori 2 misure di isolamento obbligatorio.

Vi auguro una buona serata.

Il SINDACO”.

L’articolo Coronavirus a Salza Irpina, il sindaco annuncia un nuovo caso di positività proviene da irpiniatimes.