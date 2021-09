Il Comune di Guglionesi, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l’Odv Sant’Antonio, dà la possibilità di effettuare uno screening epidemiologico gratuito per tutto il personale e gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo, residenti e non residenti a Guglionesi.

Il tampone verrà effettuato nei giorni 13 e 14 settembre 2021, dalle 9:30 alle 13 e dalle 13:30 alle 16:30, presso la palestra al coperto di Via Catania.

Lunedì 13 settembre potranno effettuare il tampone tutti gli studenti della scuola Primaria e della Secondaria di primo grado; martedi 14 settembre potranno effettuare il tampone docenti e personale Ata dell’Istituto e tutti gli studenti del Liceo.

Non è necessaria alcuna prenotazione; è sufficiente recarsi presso la palestra di Via Catania e portare con sé il Modulo di richiesta tampone, allegato al presente avviso, opportunamente compilato e firmato dai genitori/tutori nel caso di studenti minorenni.