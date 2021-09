Il clinic ‘Città di Campobasso’ in programma sabato 18 settembre alle 10 al Palaunimol dal titolo ‘Fase difensiva e fase offensiva nel futsal e nel calcio’, aprirà una lunga giornata tra cultura e sport che metterà il capoluogo di regione al centro dell’attenzione, con appassionati e addetti ai lavori che non vorranno mancare all’appuntamento.

L’accesso all’evento sarà gratuito. Bisognerà essere muniti di green pass e prenotare il posto inviando una mail all’indirizzo eventi@cusmolise.it.

Al tavolo ci saranno relatori di grande livello quali il tecnico del Napoli Futsal Piero Basile, il mister molisano Fausto Scarpitti che lo scorso anno ha guidato l’Acqua e Sapone e Marco Maestripieri, ex bandiera del Campobasso Calcio e docente presso il settore tecnico della Figc.

I lavori saranno moderati dal professor Germano Guerra, delegato del rettore per lo sport, direttore del dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute ‘Vincenzo Tiberio’ e medico sportivo. All’evento parteciperanno anche gli studenti dell’Unimol (che frequentano la facoltà di Scienze del Benessere seguendo il corso di laurea in Scienze Motorie). L’occasione sarà propizia per affrontare il tema ascoltando i pareri autorevoli dei relatori e dare vita ad un dibattito molto interessante.

“Sono felice di poter partecipare come relatore a questo clinic – ha detto Basile – la cosa più accattivante è il tema: poter parlare di attacco e difesa, confrontarsi e magari cambiare idea su alcune situazioni di gioco, è una cosa molto interessante. Ci sarà un confronto con Fausto Scarpitti, tecnico che stimo e con il quale abbiamo modi differenti di concepire le situazioni difensive. Parlare di metodologie e idee sulla difesa e sull’attacco nel mondo del calcio con un ex giocatore e docente del settore tecnico della Figc, come Maestripieri, non potrà che fare bene anche a noi che viviamo il futsal. Dal dibattito verrà certamente fuori qualcosa che ci permetterà di migliorare nel nostro lavoro. Sarà uno scambio di informazioni molto utile per tutti coloro che parteciperanno”.

“E’ sempre un piacere e un onore per me prendere parte a questo evento – ha sottolineato invece Fausto Scarpitti – affronteremo un tema molto attuale, che oggi viene discusso anche nel calcio ad altissimi livelli. Farlo con colleghi importanti come Maestrpieri che ha una grandissima conoscenza del mondo del calcio e Basile che sta facendo grandi cose alla guida del Napoli Futsal e si presenta ai nastri di partenza della serie A pronto a lottare per qualcosa di importante, è motivo di orgoglio per me. A moderare i lavori ci sarà il professor Guerra, uomo di sport e di cultura che dall’alto della sua esperienza darà al convegno ancora maggiore qualità. Quando sono stato invitato a partecipare non ci ho pensato su due volte – ha poi concluso il tecnico – ritengo che il Cus Molise, anche con l’organizzazione di eventi come questo, sta confermando, insieme all’Unimol, di essere una struttura capace, con i propri dirigenti, di saper fare formazione e promozione. Da un punto di vista strettamente sportivo, poi, i risultati che il Cus sta ottenendo sono sotto gli occhi di tutti, frutto di investimenti mirati e di un grande lavoro di squadra”.

Infine Marco Maestripieri: “Affronteremo un tema importante con al centro due discipline che hanno regole diverse ma sono praticamente uguali. Entrambe hanno le caratteristiche di uno sport ad abilità aperta. Mi fa molto piacere essere al tavolo dei relatori anche perché dopo la pandemia questo è uno dei primi incontri che si svolgono con più persone ed è un segnale importante. Per chi frequenta il corso di laurea di Scienze Motorie è importante capire cosa vuol dire fare sport, allenarlo e viverlo – ha chiuso l’ex bandiera del Campobasso Calcio – cominciare a comprendere quale sarà l’impostazione futura da dare a quello che potrà essere il proprio lavoro”.