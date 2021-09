uesta settimana nella nostra rubrica parleremo di un argomento che molte volte crea confusione nei calciatori ovvero il mandato agli agenti sportivi.

Innanzitutto, bisogna capire chi è e cosa fa l’agente sportivo.

L’agente sportivo è una figura professionale che ha il compito di curare ogni aspetto relativo alla vita sportiva (e molte volte anche al di fuori della stessa) dei calciatori. Per poter svolgere questa professione occorre essere regolarmente iscritto al Registro federale degli Agenti Sportivi presso la FIGC. Per potersi iscrivere l’agente dovrà aver superato la prova d’esame come agente sportivo presso la FIGC. Una condizione necessaria per poter prendere parte all’esame della FIGC è quella di aver superato l’esame per diventare agenti sportivi del CONI.

Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge (come, ad esempio, un contratto di mandato stipulato con un avvocato) il mandato stipulato da un soggetto non iscritto al Registro federale è nullo.

Come disciplinato dall’articolo 1 del Regolamento Agenti Sportivi approvato con delibera C.U 125A del 04/12/2020, l’agente sportivo è colui che mette in relazione due o più soggetti ai fini: “della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC; del tesseramento delle prestazione sportive di calciatori professionistici presso società sportive affiliate alla FIGC; del tesseramento di calciatori professionistici presso società sportive affiliate alla FIGC.”

Quello che risalta subito all’occhio è l’esplicito riferimento all’ambito professionistico. Questo perché gli agenti sportivi possono rappresentare esclusivamente giocatori professionisti. Esiste la possibilità per i giocatori dilettanti di firmare un mandato con un agente sportivo ma, tale mandato, cessa automaticamente qualora entro gli otto (8) mesi successivi alla sottoscrizione dello stesso il calciatore non acquisti lo status di professionista.

È importante fare chiarezza su un aspetto: un calciatore non può essere assistito da un agente sportivo prima del compimento del suo sedicesimo (16) anno di età. Nel caso in cui il giocatore minore sottoscriva un mandato con un agente sportivo è necessaria la sottoscrizione dello stesso anche da parte di uno degli esercenti della responsabilità genitoriale.

È inoltre fondamentale sapere che: all’agente sportivo è fatto divieto di richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altra utilità a qualsiasi titolo al fine di ottenere la formalizzazione di un mandato. Tale violazione comporta la sanzione disciplinare della sospensione che può andare da tre (3) a trentasei (36) mesi e nei casi più gravi anche la radiazione dal Registro federale degli agenti sportivi.

Il contratto di mandato con un agente sportivo, per legge, non può mai superare i due anni e non può essere rinnovato tacitamente. A pena di inefficacia, deve essere depositato entro venti (20) giorni dalla sua sottoscrizione presso la Commissione Federale Agenti Sportivi.

In conclusione:

prima di firmare un mandato con un agente sportivo (o sedicente tale) chiedetegli di favorirvi il numero di registrazione al Registro federale FIGC (o di altra federazione di appartenenza) e controllate la veridicità delle sue affermazioni.

Se un agente sportivo vi dovesse chiedere una somma di denaro per formalizzare un mandato non accettate! Anzi, considerando la gravità della violazione dei suoi obblighi deontologici dovreste registrare e denunciare alla Commissione Federale Agenti Sportivi.

Il mandato non può mai superare i due (2) anni. Anche se sul mandato fosse scritto durata cinque (5) anni, la stessa verrebbe ridotta ex lege a due (2). Non firmate mai mandati in bianco. Controllate sempre che vi sia la data e la firma dell’agente sportivo. Ricordate inoltre che il mandato non può essere rinnovato in maniera tacita, quindi allo scadere dello stesso occorre firmarne un altro. Allo scadere del mandato, inoltre, il giocatore è libero di cambiare agente senza nessun costo o penale.

Per qualsiasi domanda resto a Vostra disposizione.

Distinti saluti,

Enrico Benvenuto LL.M

Con il prezioso aiuto del, avvocato specializzato in diritto sportivo e intermediario sportivo registrato con la RFEF, continua con un nuovo argomento ladove affronteremo problemi legati al mondo del calcio professionistico e dilettantistico. La nostra idea è quella di facilitare informazioni rilevanti per gli addetti ai lavori oppure a chi semplicemente è curioso di sapere di più sulle dinamiche che si celano dietro alla semplice partita del fine settimana.La rubrica tratterà diversi temi caldi relativi al calcio e cercherà di dare risposta alle domande dei nostri lettori che pertanto invitiamo a partecipare in maniera attiva. Qualora doveste avere dellerelative al mondo del diritto sportivo vi invitiamo ad inviarci una e-mailcon l’argomento che si desidera trattare e cercheremo di darvi risposta nelle successive edizioni.Certi di potervi dare informazioni utili e interessanti speriamo che l’iniziativa possa piacervi e aiutarvi a districarvi meglio all’interno del mondo del calcio.Dopo aver trattatao il discusso argomento dello svincolo dei calciatori dilettanti ( vedi articolo ) che ha avuto grande interesse e partecipazione q