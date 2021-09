“Le cure naturali, a differenza del farmaco che ha un effetto immediato, vanno alla radice del problema curandolo con effetti più benefici nel tempo”. E’ questa la filosofia di Loredana Chiari, titolare da 3 anni dell’erboristeria Mondonaturale di Grassobbio.

L’erboristeria, sita in Via Roma 26 vicino alla chiesa storica, è il piccolo mondo di Loredana, che lei descrive non solo come un lavoro, ma come una vera e propria passione, per i suoi prodotti e per i legami che crea con i suoi clienti e con i colleghi nel vicinato.

Scegliere un prodotto naturale è infatti uno dei tanti aspetti di una filosofia di vita più vicina ai ritmi della natura, rispettosa nei confronti dell’ambiente e delle persone.

Gli articoli presenti in negozio si differenziano tra prodotti per la salute, cosmetici, integratori naturali, fiori di Bach e soprattutto tisane che vanno per la maggiore, anche come idee regalo. Vengono selezionate da sempre le migliori aziende per garantire prodotti di alta qualità e certificati soprattutto per evitare effetti sgraditi.

Loredana ci tiene a dire che il mondo dell’erboristeria è un mondo speciale e fondamentale per il benessere, l’utilizzo di erbe per ricavarne sostanze curative, fa parte da sempre della storia dell’uomo e per apprezzarne i benefici bisogna però entrare in un’ottica, non ancora ben compresa da tutti. Una volta sperimentata però, non se ne può più fare a meno.

L’erboristeria Mondonaturale è partner della community di Bergamonews Friends! e per ogni abbonato ha dedicato uno sconto del 15% sui prodotti di cosmetica e del 10% sui prodotti naturali.

Per ogni informazione o curiosità è possibile contattare Loredana allo 035 4522211 oppure tramite Whatsapp al 351 9121210 e visitare la pagina facebook o la pagina instagram.