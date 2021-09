Riccardo Ferri ha voluto dire la sua sul momento che sta vivendo Immobile in Nazionale: queste le sue parole

Riccardo Ferri, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha detto la sua sulla questione Ciro Immobile In Nazionale, ma non solo. Queste le sue parole:

«Credo ci siano troppe pressioni sulla Nazionale. Alcuni singoli non hanno ancora la brillantezza necessaria, ma ho visto due partite con una squadra che sapeva cosa doveva fare, un gruppo solido, con personalità. La critica è stata mossa in maniera eccessiva e scomposta, non si può mettere in dubbio il lavoro fatto finora. Immobile? La Nazionale non rispecchia la sua Lazio. Nell’ultima partita la squadra è apparsa più lunga, e Immobile restava così isolato. Non vanno ridimensionati neppure i meriti della Svizzera, mentre la nostra condizione non è ancora ottimale».

L’articolo Ferri: «Immobile? In Nazionale non è come alla Lazio» proviene da Lazio News 24.