Irpinia in lutto per la scomparsa di Rosanna Gambone.

Dopo diverse settimane di ricovero in ospedale, Rosanna si è spenta al Moscati di Avellino.

Aveva 58 anni.

Rosanna, affetta da osteogenesi imperfetta, una malattia rara che rende le ossa fragili, era scrittrice e attrice, testimonial di Telethon e donna impegnata nel sociale.

Il portale Montella.eu, suo paese d’origine, la saluta con queste parole: “Non ci ricorderemo di te per il tuo sorriso e basta. Ci ricorderemo di te perché, ogni volta che camminavamo, ci chiamavi per nome quasi a tutti e se non lo conoscevi, il saluto non lo negavi mai. Intitolarti una piazza, una via sarebbe troppo poco. Sei stata Montella, la vera essenza dell’essere montellese quella che soffre ma non si piega e frega tutti col sorriso. Stasera ci faremo un pianto. Poi però guarderemo il cielo, lì verso il Santissimo Salvatore. É lì che stai. Grazie. Montella non ti dimenticherà mai. Perché sai cosa ci hai insegnato? L’amore”.

