Per la prima serata in tv, mercoledì 8 settembre RaiUno alle 20.30 trasmetterà la patita di calcio fra Italia e Lituania, valida per le qualificazioni Coppa del Mondo 2022 – Gruppo C. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Su RaiTre alle 21.20 prende il via la nuova edizione di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Scomparsa in Paradiso”; su Canale5 alle 21.35 “Paradiso amaro”; su La7 alle 21.15 “Il processo di Norimberga”; su Rai4 alle 21.20 “The gangster, the cop, the devil”; su La5 alle 21.05 “This is beat – Sfida di ballo”; e su Iris alle 21.15 “Burn after reading – A prova di spia”.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 21 “Diretta Differita” – Incontro con la cultura, dal Palazzo della Corte Costituzionale.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.20 il telefilm “Chicago Fire”; su La7D alle 21.30 la serie “The good wife – Richiesta con invito”; su Mediaset Extra alle 21.10 “Brignano con la o – Zelig speciale” e su Italia2 alle 21.10 la serie “Fire force”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.