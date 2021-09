Se vi state domandando che tempo farà? Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo risponde con le sue previsioni.

Mercoledì 8 settembre 2021

Tempo Previsto: cielo tra il nuvoloso ed il poco nuvoloso con nubi di maggiore consistenza su Alpi e Prealpi dove nel corso della giornata potrà verificarsi qualche rovescio.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tre 26 e 29°C. Minime stazionarie e comprese tra 14 e 19°C.

Venti: in pianura deboli orientali. In montagna deboli orientali con qualche rinforzo.

Giovedì 9 settembre 2021

Tempo Previsto: cielo tra il nuvoloso ed il poco nuvoloso con precipitazioni assenti o localizzate e occasionali sui Alpi e Prealpi.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tre 26 e 29°C. Minime stazionarie e comprese tra 14 e 19°C.

Venti: in pianura deboli orientali. In montagna deboli orientali con qualche rinforzo.

Venerdì 10 settembre 2021

Tempo Previsto: cielo tra il nuvoloso ed il poco nuvoloso con nubi più consistenti su Alpi e Prealpi dove nel corso del pomeriggio-sera aumenteranno le probabilità di locali rovesci. Altrove asciutto.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tre 26 e 29°C. Minime stazionarie e comprese tra 14 e 19°C.

Venti: in pianura deboli orientali. In montagna deboli orientali con qualche rinforzo