Questa mattina siglato il protocollo per “un nuovo patto per il lavoro” tra Regione Toscana e Ministero del Lavoro che porterà all’utilizzo di di residui “storici” della cassa integrazione in deroga, sbloccati nelle ultime settimane. Alla Toscana la quota di risorse più consistente. Il dossier è stato curato dall’assessora Nardini