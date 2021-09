La Lazio Women non ha iniziato bene questa stagione, ma la Figc esalta la parata della Öhrström contro l’Inter

La Lazio Women non ha iniziato bene questa stagione. Per le ragazze di Carolina Morace sono arrivate due sconfitte contro Sampdoria e Inter, restando a zero punti in classifica.

Va detto però che la Figc ha voluto esaltare una giocatrice biancoceleste, soffermandosi sulla parata della Öhrström contro l’Inter. Un modo anche per rispondere al pregiudizio secondo cui nel calcio femminile i portieri non servano.

“mA NeL CaLcIO FeMmInILe I pOrTiErI a ChE SeRvOnO. NoN fAnNo UnA pArAtA” (ep. 1) pic.twitter.com/USvmh57zTN — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) September 8, 2021

