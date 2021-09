Roberto Mancini ha parlato dopo il successo dell’Italia contro la Lituania. Le dichiarazioni del ct azzurro

Ai microfoni di Rai Sport, Roberto Mancini ha commentato il netto successo dell’Italia sulla Lituania:

«Ottime risposte dei giovani nonostante la perdita di tanti giocatori. La squadra avversaria non era di grande valore, ma fare 5 gol non è semplice comunque. Svizzera? Bisogna mantenere calma e tranquillità e non avremo problemi. Raspadori? Pronto, è con noi dall’Europeo e sappiamo che ha qualità. Deve giocare così come Kean. Se lavorano seriamente, si impegnano e mantengono ordine hanno un grande futuro ma dipende da loro. Jorginho? Abbiamo lasciato fuori Bonucci e avevamo bisogno di un giocatore in campo che desse ordine. Gli ho chiesto di giocare almeno un tempo. Imbattibilità? Siamo felici».

