Mercato professionisti in pillole, 8 settembrePer gennaio l'affare viene giudicato molto probabile. Mourinho avrà il centrocampista che aveva chiesto a gran voce e il prescelto potrebbe essere luiNuova opportunità in arrivo per l'ex portiere del Perugia. Andrà quasi certamente a fare il secondo da Grosso, in arrivo le firmeL'offerta è arrivata, ora tocca al giocatore decidere se accettare o meno Source