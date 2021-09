Terzo e ultimo impegno in questa finestra di settembre per la Nazionale, che dopo i pareggi con Bulgaria e Svizzera stasera allo stadio ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia (ore 20.45, diretta su Rai 1) affronterà la Lituania con l’obiettivo di tornare al successo e conquistare tre punti preziosi per la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022.

Il Ct Roberto Mancini ha ufficializzato i 23 convocati per il match con la Lituania: nella lista non ci sono Federico Chiesa e Stefano Sensi, entrambi indisponibili per la gara di stasera, che hanno lasciato il raduno per fare rientro ai club di appartenenza.

Gli Azzurri giocheranno per la quarta volta nella loro storia a Reggio Emilia, dove hanno vinto 4-0 proprio con la Lituania in occasione del primo match disputato nel novembre del ’95 per poi battere anche 1-0 Israele e 2-0 la Polonia rispettivamente nel settembre 2017 e nel novembre 2020. Nettamente favorevole anche il bilancio delle sfide con la Lituania, attualmente in 134ª posizione nel ranking FIFA e all’ultimo posto del girone a quota zero punti: nei 7 precedenti l’Italia ha collezionato 2 pareggi e 5 vittorie, compreso il 2-0 della sfida disputata lo scorso 31 marzo a Vilnius frutto delle reti realizzate da Sensi e Immobile.

L’elenco dei 23 convocati e i numeri di maglia per il match con la Lituania

Portieri: 21 Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), 22 Pierluigi Gollini (Tottenham), 1 Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 13 Alessandro Bastoni (Inter), 4 Cristiano Biraghi (Fiorentina), 19 Leonardo Bonucci (Juventus), 17 Davide Calabria (Milan), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Giovanni Di Lorenzo (Napoli), 16 Alessandro Florenzi (Milan), 6 Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 7 Gaetano Castrovilli (Fiorentina), 23 Bryan Cristante (Roma), 8 Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), 5 Manuel Locatelli (Juventus), 12 Matteo Pessina (Atalanta);

Attaccanti: 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 10 Federico Bernardeschi (Juventus), 20 Moise Kean (Juventus), 9 Giacomo Raspadori (Sassuolo), 14 Gianluca Scamacca (Sassuolo). Source