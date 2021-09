Omicidio a Torino in Piazza della Repubblica dove uomo è stato ucciso a coltellate nel tardo pomeriggio di oggi nel corso di una lite. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Verde che non hanno potuto fare nulla per salvarlo, sono intervenuti gli agenti della polizia. La vittima è un uomo di origine marocchina … Leggi tutto L’articolo Omicidio a Torino in Piazza della…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it