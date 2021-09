Imparare le lingue straniere divertendosi.

E’ la sfida lanciata dal Comune di Feltre a ragazzi e ai giovani-adulti dai 14 anni in su.

A partire dalla prossima settimana, grazie al finanziamento del Ministero per le pari opportunità e la famiglia, attraverso un progetto ideato e curato dall’Ufficio Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Feltre, sarà possibile partecipare a incontri settimanali gratuiti di conversazione inglese e spagnola con due madrelingua: lo speaker radiofonico Nick Simcok e Montse Artés Coma.

Si inizia con la lingua inglese il 16 settembre dalle 17.30 alle 19.00 nella sede dell’Unisono, in Piazza Maggiore; a seguire tutti i giovedì nello stesso orario. Iscrizioni via sms o whatsapp al 320.2155114.

Dal 22 settembre alle 17.30 e fino alle 19.00 sarà poi la volta dei laboratori di spagnolo, che si svolgeranno con questo orario ogni mercoledì presso il Crown Pub di Borgo Ruga. Iscrizioni via sms o whatsapp al 3279547863.

L’obiettivo? Far… assaporare le lingue, in tutti i sensi: attraverso i suoni e i gusti. Ecco perché ai partecipanti verrà offerta anche una merenda a tema.

Il numero dei posti è limitato; per la partecipazione è richiesto il green pass.

Non ci sono limiti di età, ma verrà data precedenza ai ragazzi dai 14 ai 17 anni.

L’articolo Sapori e saperi in lingua. Al via a Feltre i nuovi laboratori di lingua gratuiti per imparare inglese e spagnolo divertendosi proviene da Bellunopress – Dolomiti.