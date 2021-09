Treviglio. Sabato al Teatro Nuovo Treviglio, durante l’inaugurazione della sesta edizione del Premio d’arte “Città di Treviglio” e Concorso Giovani Talenti, sono stati assegnati i premi agli artisti under 35 partecipanti al concorso.

I vincitori del Concorso Giovani Talenti 2020 sono Reverie (Firenze 1994) e Federico Cantale (Legnano 1996). Reverie riceve dal Comune di Treviglio un premio di 3.000 euro, una personale che verrà allestita nel 2022 presso una delle sedi espositive comunali e l’acquisizione dell’opera Clessidra senza tempo (2020, opera unica in vetro, cenere e ceralacca, h 21 cm, ø 14 cm circa). Federico Cantale riceve da Sanpaolo Invest un premio di 2.000 euro, una personale che verrà allestita nel 2022 presso lo Spazio Sanpaolo Invest a Treviglio e l’acquisizione dell’opera Blu Gargano (2019, legno laccato, 26,5 x 70 x 15 cm).

La giuria ha ritenuto meritevole di una menzione speciale altri due artisti: Gioele Pomante (Pescara 1993) per l’installazione Ho parlato con il mare (Pescara, 2020, 84 stampe fotografiche 11 x 20 cm cad., installazione 135 x 340 cm) e Danilo Sciorilli (Atessa 1992) per l’opera Popcorn (Take a bag… go home with an artwork) (2021 installazione partecipativa proiezione video-animazione 5’ 23’’ (loop continuo); macchina per pop-corn funzionante, hostess, 1000 bicchieri con stampa digitale; disegno 100 x 70 cm in teca, matite e pastelli su carta; 50 manifesti affissi pubblicamente, stampa disegno digitale su carta blueback).

La riflessione proposta ai partecipanti di questa edizione era Presente (im)perfetto. Come nelle precedenti edizioni, l’iniziativa si articola in due mostre: il Premio d’arte “Città di Treviglio”, su invito, e il Concorso Giovani Talenti, riservato agli under 35, su selezione.

Gli altri artisti selezionati quest’anno sono: Camilla Alberti (Rho, 1994), Simone Camerlengo (Pescara, 1989), Lucia Cristiani (Milano, 1991), Valentina Furian (Venezia, 1989), Valeria Olivo (Marostica, 1990), Parasite 2.0 [Stefano Colombo (Vedano al Lambro, 1989), Eugenio Cosentino (Luino, 1989) e Luca Marullo (Catania, 1989)], Erika Pellicci (Barga, 1992), Giulio Saverio Rossi (Massa, 1988).

La giuria era composta da Paola Capata, gallerista; Rossella Farinotti, curatrice e direttore esecutivo dell’Archivio Giò Pomodoro; Sara Fontana, critica e storica dell’arte, curatrice del Premio; Simona Leggeri, collezionista; Vedovamazzei (Simeone Crispino e Stella Scala), artisti; Elisabetta Ciciliot, Direttrice del Museo Civico “Ernesto e Teresa Della Torre” di Treviglio; Juri Imeri, Sindaco del Comune di Treviglio; Giuseppe Pezzoni, Assessore alla cultura del Comune di Treviglio.

I dieci artisti invitati in questa sesta edizione del Premio sono: Marina Ballo Charmet (Milano, 1952), Flavio Favelli (Firenze, 1967), Giovanni Ferrario (Milano, 1973), Debora Hirsch (San Paolo del Brasile, 1967), Paolo Icaro (Torino, 1936), Moira Ricci (Orbetello, 1977), Fausta Squatriti (Milano, 1941), Giovanni Termini (Assoro, 1972), Franco Vaccari (Modena, 1936), Marcella Vanzo (Milano, 1973).

I premi e le motivazioni

Vince un premio di 3.000 euro offerto dal Comune di Treviglio e una personale che verrà allestita nel 2022 presso la Sala Crociera del Museo Civico:

Reverie (Firenze 1994) con Clessidra senza tempo, un’opera unica in vetro, cenere e ceralacca (h 21 cm, ø 14 cm circa) realizzata nel gennaio 2020. L’opera interpreta poeticamente il tema di questa edizione, “Presente (im)perfetto”, custodendo quella condizione di isolamento e atemporalità che è stata a lungo universalmente condivisa. Reverie ha saputo trasformare la forma ancestrale dell’uovo, ricorrente anche nella sua scrittura in versi, in una scultura che unisce trasparenza ed enigma, forza e fragilità, sogno e realtà.

Vince un premio di 2.000 euro offerto da Sanpaolo Invest e una personale che verrà allestita nel 2022 presso lo Spazio Sanpaolo Invest a Treviglio:

Federico Cantale (Legnano 1996) con la scultura in legno laccato Blu Gargano, realizzata dall’artista nel 2019 (legno laccato 26,5 x 70 x 15 cm). Un’opera di squillante presenza e di eccezionale levigatezza formale, che trae spunto dall’osservazione di situazioni apparentemente ordinarie, sapendone cogliere e quindi svelare i significati più reconditi e misteriosi, e innestandosi con naturalezza nel dialogo millenario degli artisti con la storia dell’arte.

La giuria ha poi deciso di assegnare una menzione speciale a due artisti:

Gioele Pomante (Pescara 1993) per l’installazione Ho parlato con il mare, realizzata a Pescara nel 2020 (84 stampe fotografiche (11 x 20 cm cad.), 135 x 340 cm). La sequenza di ottantaquattro immagini formato cartolina unisce frammenti esistenziali e linearità rigorose in un’atmosfera unitaria e surreale, esaltata dalla ripetizione del modulo e dall’ironia della scrittura.

Danilo Sciorilli (Atessa 1992) per l’opera Popcorn (Take a bag… go home with an artwork), sintesi delle pratiche da lui coltivate negli ultimi anni, qui rivisitate in una versione inedita, conservando però l’invito a osservare il tempo che stiamo vivendo. Si tratta di un’installazione complessa, allestita nello Spazio Menouno e segnalata dalle affissioni pubbliche in città; un’opera che riesce a combinare il simbolismo di Böcklin, la video-animazione e, non ultimi, i pop-corn per il pubblico che assiste alla proiezione.

La mostra

La mostra è allestita in tre sedi e rimarrà aperta fino a domenica 10 ottobre 2021.

Sala Crociera, vicolo Bicetti de Buttinoni 11: tutti i giorni 14.30-18.00.

Spazio Menouno, Piazza Garibaldi: tutti i giorni 14.30-18.00.

Spazio Sanpaolo Invest, via Cavallotti 31b: da domenica a venerdì 14.30-18.00.

È stato pubblicato un catalogo Publi Paolini Edizioni con in appendice una sintesi delle precedenti edizioni.