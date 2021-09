Gli impianti di saldatura, anche comunemente chiamati saldatrici, possono essere di diversi tipi e caratteristiche in base alla loro funzione ed utilizzo. Scopriamo con questo articolo la tecnica della saldatura ed alcuni modelli di saldatrici.

La saldatura è un procedimento che permette la giunzione permanente di due pezzi di metallo. Questa tecnica avviene tramite la fusione localizzata delle estremità dei materiali da unire ed è irreversibile.

I metalli che vengono più comunemente saldati sono: l’acciaio, le leghe d’alluminio, le leghe di Titanio e le leghe di Nichel.

Si può ottenere questo risultato semplicemente con il materiale di base o con l’aiuto del materiale d’apporto.

Il materiale di base corrisponde al materiale dei pezzi da saldare mentre il materiale d’apporto, non sempre necessario al procedimento, è il materiale che viene introdotto e depositato allo stato fuso tra i pezzi da unire.

Tipi di saldatura.

Esistono differenti tecniche di saldatura. Le principali sono:

saldatura ossiacetilenica

saldatura elettrica o saldatura ad arco

saldatura ad energia concentrata: laser (LBW), fascio elettrico (EBW), plasma (PAW)

Saldatura ossiacetilenica.

Questa saldatrice è formata da due bombole che contengono ossigeno ed acetilene. La fiamma provocata dalla fusione di questi due gas è la fonte di calore utilizzata per questo procedimento.

Saldatura ad arco elettrico

La saldatura elettrica, conosciuta come saldatura ad arco, consente di giungere due pezzi di metallo impiegando l’arco elettrico generato tra due elettrodi che servono da materiale d’apporto.

Le principali tipologie di saldatura ad arco elettrico sono: manuale ad elettrodo rivestito (MMA), ad arco sommerso (SAW), a filo continuo sotto protezione gassosa (MIG/MAG) e sotto protezione gassosa e con elettrodo infusibile (TIG)

Manuale ad elettrodo rivestito (MMA)

La saldatrice professionale ad elettrodo rivestito, o Metal Manual Arc, è una delle più diffuse grazie al prezzo accessibile ed alla sua facilità di trasporto. Queste saldatura viene processata con l’utilizzo di un elettrodo senza l’utilizzo di gas.

Saldatura ad arco sommerso

Questa saldatrice professionale viene comunemente utilizzata nei settori industriali. È una tecnica di saldatura ad arco a filo continuo sotto protezione di scoria.

Saldatura MIG/MAG

Una delle saldatrici più utilizzate a livello domestico e semi-professionale. Come conduttore di corrente elettrica e materiale che viene fuso per effettuare il punto di saldatura questa saldatrice utilizza un filo di metallo.

Saldatura TIG

In questo caso la fonte di calore utilizzata per fondere il materiale da saldare viene generata dall’utilizzo del gas argon e di un elettrodo in tungsteno. Consigliata per utilizzo sporadico e non professionale.

Saldatura ad energia concentrata

Per la saldatura ad energia concentrata vengono utilizzati dei fasci di energia che si concentrano sul materiale da fondere ad una potenza variabile ma molto elevata. Può infatti toccare vari milioni di watt per ogni millimetro quadrato. Le tipologie sono: laser (LBW), fascio elettrico (EBW), plasma (PAW). Il processo di saldatura può essere: manuale, semiautomatico e robotizzato.

In base all’utilizzo e alla funzione della saldatrice è importante optare per il modello adatto.