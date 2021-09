E’ stata riammessa al voto la Lista “Avanti per Albidona” guidata da Leonardo Aurelio che, come abbiamo riferito nei giorni scorsi, era stata ricusata dalla Commissione Mandamentale di Castrovillari per vizi di forma nella compilazione dell’elenco dei sottoscrittori della Lista stessa. Da quanto si è saputo, i fogli riportanti l’elenco delle firme dei cittadini sottoscrittori della Lista non erano stati timbrati e vidimati in modo corretto per cui la Commissione Mandamentale aveva restituito la Lista al mittente. Dieci giorni di tempo per fare ricorso e per correggere l’errore. Cosa che il capolista ha provveduto a fare e, nel giro di soli 5 giorni, la Lista è stata riammessa al voto dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Calabria (nella foto). Avrà dunque due schieramenti e un senso compiuto la contesa elettorale che, da quanto è dato sapere, si prospetta abbastanza accanita e dall’esito per niente scontato.

Queste, dunque, le due Liste che si contenderanno la guida del Comune di Albidona succedendo all’esecutivo guidato da Filomena Di Palma che ha deciso di non ricandidarsi: “Avanti per Albidona”, con candidato Sindaco l’avvocato Leonardo Aurelio e come Candidati-Consiglieri Giuseppe Adduci, Maria De Marco, Leonardo Gatto, Carlo Leonetti, Liudmyla Petrivna, Lucio Liguori, Michele Middonno e Lucia Paladino e “Uniti per Albidona” con candidato Sindaco il dottor Giuseppe Lizzano e Candidati-Consiglieri Assunta Annunziata Adduci, Antonio Giuseppe Aurelio, Angelo Mario Filazzola, Giuseppe Gramisci, Leonardo Leonetti, Francesco Lizzano, Luca Napoli, Maria Domenica Paladino e Giuseppe Pota.

Pino La Rocca