Sono stati pubblicati con il comunicato N. 20 in data odierna i calendari dei Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B Maschile e Serie A e A2 Femminile.I calendari sono già consultabili su Tuttocampo.Ricordiamo che il Campionato di serie A maschile (16 squadre al via) inizierà il 9 ottobre prossimo per terminare dopo 30 giornate il 14 maggio 2022 mentre quello femminile (compostodda da 12 squadre) prendera il viaa il prossimo 10 ottobre per concludersi (dopo 22 giornate) il 24 aprile 2022.