Sette partite in 21 giorni. Il Milan darà il via, per la Lazio, a un vero e proprio tour de force, fatto di impegni ravvicinati. Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, si parte da San Siro il 12 settembre alle 18. Il giovedì successivo ecco l’esordio in Europa League. I biancocelesti alle 18:45 affrontano il Galatasaray. Neanche il tempo di rifiatare che torna subito la Serie A.

Domenica 19, ancora alle 18, all’Olimpico arriva infatti il Cagliari. Poi il turno infrasettimanale. Giovedì 23 settembre, ore 18:30, la squadra di Sarri fa visita al Torino di Juric. L’altro big match del tour de force non sarà una partita come le altre: il 26 settembre alle 18 c’è Lazio contro Roma per il derby della Capitale. L’unica partita serale sarà la seconda dei gironi di Europa League in casa contro il Lokomotiv Mosca, in programma giovedì 30 settembre ore 21. L’ultimo dei tantissimi impegni dei biancocelesti sarà il 3 ottobre. Per la settima giornata di Serie A, Immobile e compagni se la vedranno con il Bologna al Dall’Ara. Il calcio d’inizio del match sarà alle 12:30.

