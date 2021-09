Cragno verso Cagliari Genoa: decide lui! Le ultime sensazioni verso la gara di domenica dell’Unipol Domus

Per capire se Alessio Cragno sarà in grado di scendere in campo domenica contro il Genoa, sarà necessario attendere ancora qualche allenamento. Il portiere del Cagliari sta meglio e dello staff trapela un certo ottimismo visto che ieri, pur forzando, il portiere non ha lamentato fastidi.

Saranno decisive le sensazioni del diretto interessato, naturalmente tutto con la massima cautela. Lo scrive il Corriere dello Sport.

L’articolo Cragno verso Cagliari-Genoa: decide lui! Le ultime sensazioni proviene da Cagliari News 24.