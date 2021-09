A Dossena, per le norme anticovid, le classiche acquasantiere sono state svuotate del loro contenuto. Accanto, adesso, si trova una piantana porta dispenser con il gel igienizzante. Le donne del paesino di novecento anime dell’alta Val Brembana, dalla fede profonda e integerrima, non volendo rinunciare al gesto di devozione, nonostante la mancanza dell’acqua benedetta, hanno deciso di fare il segno della croce con il gel fornito dalla curia di Bergamo che porta l’immagine di Sant’Alessandro e la scritta in caratteri gotici: “Beate Alexander serva clerum ac plebem”, “Sant’Alessandro proteggi il clero ed il popolo”. Anche dal Covid, verrebbe da aggiungere.

E così il parroco, o l’arciprete, don Sergio Carrara, dal carattere gioviale e dalla battuta sempre pronta ne ha pensata – è il caso di dirlo – una più del diavolo: benedire il gel disinfettante posizionato all’ingresso della chiesa dedicata a San Giovanni Battista.

Le acquasantiere delle chiese, dall’epoca del lockdown, sono tutte asciutte. Roma ha dato indicazioni chiare e precise a parroci e fedeli: niente scambio della pace durante la santa messa, comunione solo sulla mano e acquasantiere vuote. Intingere le mani o immergere le dita nello stesso contenitore dove faranno la stessa cosa centinaia di altre persone è un rischio che le norme anti-Covid hanno da tempo previsto e scongiurato. Ma l’acqua benedetta è parte delle ritualità di chi entra in chiesa e, soprattutto nei piccoli paesi come Dossena, la richiesta dei fedeli ai parroci è costante.

Don Sergio, domenica, terminata la celebrazione eucaristica, prima della benedizione finale, al momento degli avvisi ha raccontato che una donna del paese gli ha chiesto se la soluzione igienizzante che si trova all’ingresso della chiesa fosse benedetta perché lei, entrando e uscendo, ha schiacciato l’erogatore e con il gel si era fatta il segno della croce. Il reverendo, seguendo lo spirito di Don Camillo che da sempre alberga in lui, ha deciso di benedire il gel. L’unico modo per mettere insieme il diavolo (del Covid) e l’acqua santa.