Sul territorio, per il territorio. È con questo spirito che il gruppo “Cambiamento e sviluppo” a sostegno del candidato sindaco Massimo Bortoluzzi dà avvio alla campagna elettorale. In calendario una decina di incontri nelle frazioni.

“Vogliamo ascoltare i cittadini e raccogliere le loro esigenze” spiegano i componenti della lista. “Oltre a presentare il nostro programma, con le nostre proposte per il Comune di Alpago, siamo interessati a sentire cosa pensa la gente, cosa vorrebbero dall’amministrazione le persone che quotidianamente vivono e lavorano sul territorio. Solo così si può agire concretamente sui problemi”.

Il giro delle frazioni comincerà domani, venerdì 10 settembre, con un doppio appuntamento: alle 18.30 a Poiatte (al bar da Fortunato) e alle 20 a Santa Croce. Martedì 14 invece, sarà la volta di Sitran (20.30, al capannone). Il giro continuerà giovedì 16 a Spert, lunedì 20 a Bastia, martedì 21 a Tignes, mercoledì 22 a Villanova, giovedì 23 a Cornei, venerdì 24 a Curago-Plois, sabato 25 a Puos e domenica 26 a Pieve. Nell’ultima settimana, mercoledì 29 settembre a Torch-Villa-Garna, giovedì 30 a Farra e festa di chiusura della campagna elettorale a Puos.

“Aspettiamo i cittadini, all’aperto se le condizioni meteo lo consentiranno, in modo da agevolare gli incontri in massima sicurezza. Sempre con il nostro hashtag #iostoconilterritorio”.

