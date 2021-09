Il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, sbarca a Molte Fedi. Giovedì 9 settembre alle 20.45 dialogherà con Nando Pagnoncelli, presidente di IPSOS. La recente attualità pone interrogativi crescenti: dalla crisi in Afghanistan al fragile equilibrio della situazione sanitaria, da una ripartenza tutta da costruire alle tensioni geopolitiche. Sul tavolo del dibattito tanti saranno i nodi cruciali che Nando Pagnoncelli sottoporrà al presidente del Parlamento Europeo: la fiducia dei cittadini nell’istituzione, il Recovery Plan come possibile nuovo mito fondativo dell’UE, il rapporto tra la sovranità nazionale e l’idea di Europa, una politica estera più condivisa, la prossima uscita di scena di Angela Merkel, e, da ultimo, le prospettive in merito al Next Generation UE.

«È un grande onore per Molte Fedi e per la città di Bergamo avere come ospite David Sassoli interpellato da Nando Pagnoncelli – dichiara Daniele Rocchetti -. È la prima volta e ne siamo contentissimi. Lo ringrazio già di cuore per la sua presenza perché credo che non sia mai facile dare spazio ad un dibattito dentro un’agenda fittissima come può essere quella del presidente del Parlamento europeo. Dopo l’apertura con Giraud e Petrini con un taglio rivolto all’ecologia, questo secondo appuntamento ci aiuterà a focalizzare la nostra attenzione sull’Europa. Oggi più che mai abbiamo bisogno di una narrazione diversa. Ma i segnali arrivati in questi mesi sono importanti. Il futuro starà certo nella difesa comune ma anche nel coraggio di dare forma a quelle grandi parole – come pace, libertà, diritti, democrazia – che ci hanno consentito di trasformare le macerie fratricide della Seconda guerra mondiale in quel progetto e sogno – che si chiama Europa – dal quale non si può tornare indietro. Certo, oggi servono parole nuove capaci di dare vita a nuovi progetti collettivi, sogni comuni, felicità pubblica, altrimenti non saremo neanche capaci di custodire quelle grandi parole e conquiste delle generazioni passate».

L’evento sarà visibile sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Molte Fedi sotto lo stesso cielo.