I Carabinieri di Venafro hanno messo in fuga dei ladri e l’inseguimento si è concluso solo in provincia di Caserta. I ladri però sono riusciti a scappare a piedi, abbandonando l’auto.

Tutto è successo stanotte, intorno alle 3, quando una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Venafro ha intercettato, sulla SS 158, una macchina ‘sospetta’, una Fiat Brava. Gli occupanti dell’auto, nonostante l’Alt intimato dai Carabinieri, non hanno arrestato la loro corsa, anzi. Ne è nato dunque un inseguimento che si è concluso solo in provincia di Caserta. Lì i tre malviventi che occupavano la Fiat Brava hanno deciso di abbandonare il mezzo e darsi alla fuga nelle campagne limitrofe.

L’accurata ispezione dell’auto da parte dei militari ha rivelato la presenza di tronchesi, piedi di porco, cacciaviti ed altri materiali da scasso che sono stati sequestrati insieme all’auto e sui quali sono in corso rilievi dattiloscopici. Accertamenti sono in corso anche sulla proprietà dell’auto. La presenza di sacchi e lenzuoli ordinatamente piegati all’interno lascia pensare che i tre malviventi non siano riusciti a portare a termine alcun colpo.

Proseguono in modo serrato i controlli straordinari del territorio dell’Arma dei Carabinieri.