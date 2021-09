Giovedì 16 settembre la Lazio affronterà il Galatasaray in Europa League, i turchi però dovranno fare a meno di un giocatore, ecco chi

Il 16 settembre, ripartirà la nuova edizione dell’Europa League. La Lazio di Maurizio Sarri inizierà la sua esperienza con la fase a gironi. Il primo avversario dei biancocelesti sarà il Galatasaray in trasferta.

A distanza di qualche giorno dalla partita, non arrivano buone notizie per i turchi. Secondo quanto riporta NTV Spor, il terzino Sacha Boey sarà ai box per almeno due settimane a causa di un problema che ha colpito la parte sinistra della schiena. Il terzino francese salterà, dunque, la Lazio.

