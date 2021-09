ISERNIA – Nella mattinata odierna, il Prefetto di Isernia – S.E. Gabriella Faramondi – si è recata in visita presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza. L’Autorità, cui sono stati resi gli onori di rito, è stata accolta dal Comandante Regionale Molise – Generale di Brigata Salvatore Refolo – e dal Comandante Provinciale di Isernia – Colonnello Vito SIMEONE, nonché dagli Ufficiali in servizio nella provincia pentra.

Successivamente, il Colonnello Vito Simeone ha tenuto un briefing istituzionale durante il quale ha illustrato l’organizzazione e le dotazioni logistiche dei Reparti dipendenti, le dinamiche operative nonché i risultati conseguiti dagli stessi nei diversi comparti della mission affidata al Corpo a garanzia degli interessi economico-finanziari nazionali e comunitari.

Al termine dell’incontro, la Dott.ssa Faramondi ha espresso il suo personale apprezzamento per l’impegno profuso ed i risultati conseguiti nelle quotidiane attività di servizio dalle Fiamme Gialle, nonché per il costante contributo fornito dal Corpo alle numerose iniziative avviate e coordinate dalla Prefettura in piena sinergia con le altre Forze di Polizia operanti nell’ambito della Provincia, auspicando una sempre più proficua cooperazione.

