Tutto era partito dalla segnalazione del deputato Daniele Belotti e del senatore Roberto Calderoli. Entrambi bergamaschi, entrambi della Lega. Avevano chiamato in causa l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sull’opportunità di messa in onda di un episodio de “I Griffin” in fascia protetta. L’episodio, intitolato “Gesù, Giuseppe e Maria”, era stato definito “nocivo allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori”.

Dopo la protesta degli esponenti del Carroccio, la società Walt Disney company Italia è stata multata dall’AGCOM e dovrà pagare una sanzione di 62.500 euro, proprio per avere mandato in onda la puntata in questione il 12 marzo 2021, dalle 18 alle 18.20 circa.

Una multa confermata nonostante la difesa della compagnia, che ha immediatamente bloccato la messa in onda delle repliche dell’episodio in questione, ammettendo la presenza di alcuni passaggi opinabili.