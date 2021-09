Il Commissario tecnico della Romania, Radoi, ha parlato della situazione legata al centrocampista rossoblù Razvan Marin

Il Ct della Romania Radoi ha parlato della situazione legata al centrocampista del Cagliari Razvan Marin. Ecco le dichiarazioni riportate da news.ro.

«So che ci sono state alcune discussioni sul perché Dragoş Nedelcu e non Răzvan Marin. Fino alla partita in Islanda, sono stato accusato di non aver messo un centrocampista difensivo centrale. Ora che Răzvan Marin non gioca più in quella posizione, sono accusato di averlo messo in panchina. Lui non è contento, lo so. In queste situazioni però non è semplice. Abbiamo quattro giocatori per due posizioni in queste azioni, Răzvan Marin, Cicâldău, Stanciu e Olaru»

L’articolo Radoi (Ct Romania): «Marin? Insoddisfatto perché non gioca in Nazionale» proviene da Cagliari News 24.