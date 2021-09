Per la prima serata in tv, giovedì 9 settembre su RaiUno alle 20.30 andrà in onda “Seat Music Awards”. In diretta dall’Arena di Verona, Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono l’evento musicale più importante dell’estate, con la consegna dei premi e riconoscimenti speciali ai vincitori di questa edizione. I maggiori protagonisti della musica e dello spettacolo italiano si esibiranno con uno show dal vivo sul palco dell’Arena di Verona alla presenza del pubblico.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S.”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Lucy” e Uno strano presentimento.

Nel primo, un convoglio della Marina finisce fuori strada a causa di un cane che attraversa la strada. Arrivati sul posto, Gibbs e la sua squadra trovano una femmina di pitbull ferita da un colpo di pistola.

Nel secondo, gli agenti Tyler e Sawyer hanno preso il posto di McGee, Bishop e Torres come squadra di punta dell’N.C.I.S. e sono stati incaricati da Vance di indagare sulla morte di un vice caporale dei Marines.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione di “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “La favorita”; su Canale5 alle 21.20 “Pelé”; su Rai4 alle 21.20 “Escape Plan 3 – L’ultima sfida”; su La7D alle 21.30 “Sabrina”; su La5 alle 21.05 “La rivolta delle ex”; su Iris alle 21.10 “48 ore”; e su Italia2 alle 21.10 “Chinese Zodiac”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Dante 700”. È Gianandrea Noseda, uno dei più ricercati direttori italiani, a dar vita ad una elettrizzante serata dedicata al 700° anniversario della scomparsa di Dante Alighieri. In programma Inferno di Thomas – Adès e Sinfonia Dante ispirata a Liszt dalla lettura della Divina Commedia.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.30 “Chicago Fire”; su La7 alle 21.15 “Atlantide” e su Mediaset Extra alle 21.10 “ArciZelig”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.