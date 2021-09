L' Hellas Verona nella giornata odierna ha presentato, presso la sala conferenze della sede del Club gialloblù."È un passo importantissimo per la mia carriera, sono qui per crescere come giocatore e migliorarmi giorno dopo giorno.e al suo obiettivo, che è quello di restare in Serie A.

A Verona Ho trovato un gruppo di grande qualità con il quale è bello lavorare. Ho subito apprezzato mister Di Francesco, un allenatore diverso da quelli con cui ho lavorato finora e dal quale posso imparare molto.

Sono un difensore che ama giocare palla al piede. Ultimamente ho giocato spesso terzino, soprattutto in Nazionale, dove c’è stata questa esigenza, ma prediligo il ruolo di centrale di destra. All’Atalanta giocavo spesso uno contro uno a tutto campo. Mister Di Francesco, invece, preferisce costruire dal basso, farci avanzare palla al piede: penso che questa squadra abbia tutte le caratteristiche per riuscire in questo tipo di gioco.

Quella di lunedì sarà una partita molto importante per noi. Dovremo dare il massimo per ottenere i nostri primi punti a Bologna e anche nelle prossime partite dovremo fare altrettanto. Ci stiamo allenando bene, saremo pronti a queste sfide.

In quest’ultima settimana ho disputato due partite con la Nazionale, ora penso solo a recuperare al meglio per il match di lunedì contro il Bologna".

Source