Il 16 settembre la Lazio sfiderà in Turchia il Galatasaray per la prima sfida per la fase a gironi dell’Europa League. I biancocelesti sono nel gruppo E, un girone impegnativo che è stato paragonato addirittura a un girone di Champions. L’obiettivo è gestire le energie per poter affrontare al meglio sia gli impegni del campionato sia per quelli in Europa.

Nel frattempo la Uefa Europa League ha lanciato un sondaggio su Twitter: «Chi brillerà per la Lazio in Europa League questa stagione?». La scelta è tra il capitano Ciro Immobile, Luis Alberto, Luiz Felipe e Sergej Milinkovic Savic.

Who will shine for Lazio in the #UEL this season? pic.twitter.com/W5Hy1dBJLD — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 9, 2021

