Sovere. Araberara, il quindicinale che si occupa dell’informazione in Valseriana, Valcavallina e Sebino bergamasco propone per venerdì 10 settembre alle 21 (ma è meglio arrivare un quarto d’ora prima per il controllo green pass) alla Sala del Sogno dell’Oratorio di Sovere in Via Roma una serata particolare dedicata ad Alda Merini.

Spiegano i promotori: tutto è cominciato il 21 marzo, giorno del novantesimo compleanno di Alda Merini, con Ezio Merini, fratello di Alda, abbiamo pensato di organizzare un concorso di poesie, ne sono arrivate tantissime, e così abbiamo preparato una serata aperta a tutti dove abbiamo invitato Giovanni Nuti, compositore, musicista e interprete delle poesie di Alda, che canterà Alda.

E Ave Comin, amica, attrice e studiosa di Alda Merini, membro del Consiglio Direttivo della Casa delle Artiste di Milano che leggerà le poesie e racconterà aneddoti inediti su Alda.

E poi Giorgio Fornoni che proietterà immagini e filmati inediti del suo viaggio con Gino Strada in Afghanistan.

Si concluderà con la premiazione dei primi tre classificati al concorso.

Entrata gratuita previa prenotazione (si accede col green pass) scrivendo a info@araberara.it.