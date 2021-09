Il Comune di Termoli ha indetto una selezione per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione di agenti di Polizia municipale, volgarmente noti come Vigili urbani.

Si tratta di un avviso pubblico per titoli e successivo colloquio per la formazione di una graduatoria valida dalla data di pubblicazione, da utilizzare per assunzioni di personale per esigenze temporanee e stagionali per il profilo professionale di agente di polizia municipale (categoria C, posizione Economica C1). Si tratterebbe di un incarico a tempo determinato e con articolazione dell’orario di servizio sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Si precisa nel bando che è “prevista la riserva del 20% dei posti messi a concorso a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata dalle forze armate, congedati senza demerito, ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente”.

L’avviso non costituisce in alcun caso diritto all’assunzione e non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale di Termoli ad assumere le persone in graduatoria. Il Comune si riserva altresì la facoltà di non dar corso alla procedura a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’ente.

La graduatoria degli idonei sarà utilizzata per il periodo in cui sarà valida per eventuali (dunque non certe) assunzioni per esigenze stagionali, con lo strumento del contratto a tempo determinato.

Gli aspiranti che volessero partecipare alla selezione dovranno avere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, la patente di guida, la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oltre che l’idoneità psicofisica all’impiego, l’immunità da condanne e il requisito di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Ultimo requisito, quello di non avere vistosi tatuaggi sulla parte del corpo non coperta dalla divisa. Tutti i requisiti elencati dovranno essere elencati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione.

Qui il bando (Selezione pubblica Agente Polizia Municipale) e qui il link al sito del Comune di Termoli in cui è possibile scaricare anche la domanda di partecipazione. Domanda che andrà inviata al Comune nei modi e nei tempi specificati. L’Avviso è stato pubblicato il 9 settembre, le domande dovranno arrivare all’Ente entro le ore 12 del 24 settembre.