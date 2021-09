Ha preso ufficialmente il via ad inizio settimana la stagione della Chaminade Campobasso, con il raduno e il primo allenamento di gruppo alla Palestra Sturzo: agli ordini del duo tecnico Alessandro Cavaliere e Massimiliano Marsella, del preparatore atletico Stefano Moffa e del preparatore dei portieri Marco Turturiello, i rossoblù hanno mosso i primi passi verso la prossima stagione.

Diciotto gli elementi a disposizione. Due nuovi arrivi: dalla Real Dem Lorenzo Rosato e dal calcio Roberto Quaranta. Tanti riconfermati: Luca Oriente, Frank Pescolla, Maurizio Vaino, Andrea Cioccia e Francesco D’Alauro. Il ritorno di Cristian Passarelli e Simone Petrella. Naturalmente le riconferme degli artefici della salvezza della passata stagione: Antonio Di Nunzio, Carlo De Nisco, Antonio Gallo, Nicola Salvatore, Jacopo Fieramosca, Luca Bozza, Federico Di Camillo e Michele Resciniti. Promosso in prima squadra Mario Polo.

“Abbiamo sensazioni positive – ha dichiarato mister Cavaliere – la società ci ha accontentato sotto tutti i punti di vista. Abbiamo una rosa completa che lotterà su ogni pallone e renderà orgogliosa la dirigenza e la tifoseria – prosegue il tecnico -. Ritrovarsi in palestra con i nuovi arrivati e accogliere i giocatori che sono stati qui anche negli anni passati, o che sono ritornati è il frutto del lavoro svolto lo scorso anno, non abbiamo conquistato una semplice salvezza ma rinvigorito un ambiente”.

In questi 22 anni di attività la Chaminade è stata in grado di allestire un progetto completo fatto di prima squadra, settore giovanile e scuola calcio, oggi l’anello di congiunzione tra questi tre settori è Massimiliano Marsella. Tecnico della prima squadra responsabile della Scuola Calcio dei rossoblù Marsella è pronto per la nuova stagione: “La Chaminade guarda al futuro, molti ragazzi del nostro vivaio oggi fanno parte della prima squadra. La nostra priorità è l’inserimento in futuro di altri atleti nei “ranghi” della prima squadra. I nostri sforzi sono finalizzati alla crescita dei nostri tesserati -prosegue Marsella -. La condivisione della guida tecnica con mister Cavaliere ci ha permesso di avere una panoramica completa della nostra rosa sia sotto il punto di vista tecnico che delle potenzialità del nostro Settore Giovanile”.

Adesso spazio al campo tra allenamenti e amichevoli. I primi appuntamenti in preseason saranno il 25 settembre ad Aversa con l’AP calcio a 5 e il 2 ottobre alla Palestra Sturzo con la Real Dem.