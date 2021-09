Ieri non era stato notificato alcun decesso, nel bollettino epidemiologico diffuso oggi attraverso i canali ufficiali della Regione Puglia, però, i morti a causa del Covid registrati nelle ultime 24 ore risultano essere addirittura 11: triste record degli ultimi mesi. I nuovi casi emersi dall’analisi di 11.376 test sono 200, per un’incidenza dell’1,75% e dunque in salita rispetto all’1,2% di ieri.

I contagi intercettati in provincia di Bari sono stati 40, 37 nella BAT, 24 nel Brindisino, 27 in provincia di Foggia, 49 nel Leccese e 18 nel Tarantino. Su 3.753 persone attualmente positive, dato ancora in calo rispetto agli ultimi giorni, 186 sono ricoverate in area non critica, mentre sono 23 i pazienti in terapia intensiva.

L’articolo Covid in Puglia, 11 morti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono 200: 40 in provincia di Bari proviene da Telebari.