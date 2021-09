Bergamo. Atalanta-Fiorentina sarà la prima occasione in cui Gasperini potrebbe far esordire il nuovo acquisto Teun Koopmeiners. Il centrocampista ex Az Alkmaar è stato seguito a lungo dagli scout nerazzurri ed è arrivato alla Dea a poche ore dalla fine della sessione estiva di calciomercato. Complice la squalifica di De Roon, sabato sera potrebbe trovare spazio.

Per capire a che tipo di giocatore siamo di fronte ripercorriamo qualche passaggio della sua vita dentro e fuori dal campo. Chi lo conosce bene racconta di un ragazzo molto tranquillo e pacato, uno di quei giovani che si sta costruendo la carriera passo dopo passo. Il classe ’98 è sempre stato poco propenso a un atteggiamento serio e anche quando è diventato una stella dell’Az Alkmaar non è mai cambiato.

Una delle sue passioni più grandi è viaggiare, in compagnia della fidanzata Rosa Schmidt. Teun l’ha conosciuta nel 2018 al centro sportivo di Alkmaar mentre lei stava facendo uno stage con la società olandese. Insieme sono andati in Tanzania, a Formentera, a Cuba e anche in Italia.

Anche la vita di Koopmeiners sul rettangolo verde è ricca di aneddoti e curiosità. I giornali olandesi lo paragonano a Marc Van Bommel, per il modo di stare in campo, le movenze e l’intelligenza tattica. Uno dei punti di forza del ventitreenne nato a Castricum è la duttilità: si adatta bene sia in un centrocampo a due che a tre e può giocare anche come difensore centrale. Nella stagione 2018-19 John van den Brom l’ha schierato al centro della retroguardia però negli ultimi due campionati ha fatto quasi sempre il mediano. L’incontro con il mister, seduto adesso sulla panchina del Genk, l’ha eletto leader tecnico della squadra.

Prima dell’approdo all’Az era sui taccuini degli osservatori dell’Ajax che se lo sono fatti sfuggire. Quando la società di Amsterdam ha fatto un’offerta alla famiglia, il ragazzo era già della squadra di Alkmaar. Tra gli altri pregi di Koopmeiners spiccano la forza fisica, l’ottimo tiro di mancino e il senso del gol che gli permette di farsi trovare nel posto giusto con gli inserimenti nell’area avversaria.

Senza dimenticare che le statistiche raccontano di un giocatore che batte con freddezza i calci di rigore (31 segnati su 36 calciati in carriera). Le tante ore di allenamento sui tiri dal dischetto, in compagnia del padre Remco ex campione di baseball, gli hanno permesso di diventare un cecchino quasi infallibile.

Le convocazioni con la nazionale olandese sono per il nuovo centrocampista dell’Atalanta una vetrina da sfruttare e un trampolino di lancio per presentarsi al pubblico nerazzurro come il colpo di mercato più importante. Koopmeiners ha tutte le carte in regola per crescere e diventare nel tempo un perno dello scacchiere tattico di Gasperini.