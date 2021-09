Jorginho ha parlato dell’ex portiere del Cagliari Rafael con cui ha un rapporto molto stretto: ecco le sue parole

Il centrocampista campione d’Europa Jorginho ha parlato dell’ex portiere del Cagliari Rafael sulle pagine del Corriere della Sera.

«Per me è come un fratello. Quando vivevo ancora con 20 euro a settimana, mi portò a casa sua comprandomi cibo e vestiti. Lui e il mio attuale agente João Santos sono stati fondamentali nel mio percorso. Non dimenticherò mai cosa hanno fatto per me»

L’articolo Jorginho: «Rafael? Fondamentale nel mio percorso, vi dico perchè» proviene da Cagliari News 24.