Milan Lazio si affronteranno domenica a San Siro alle 18. I precedenti al Meazza però non sorridono ai biancocelesti

Appaiate in testa alla classifica in seguito alle vittorie nelle prime due giornate, Milan e Lazio si affronteranno domenica alle 18 a San Siro per il primo impegno di spessore dei biancocelesti in campionato.

Maurizio Sarri e i suoi hanno l’imperativo di confermare quanto di buono visto contro Empoli e Spezia, ma i precedenti al Meazza contro i rossoneri non sorridono alla prima squadra della Capitale. Il Milan infatti ha perso soltanto una delle ultime 31 partite casalinghe contro la Lazio in Serie A (19 V, 11 N).

