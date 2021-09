Importante novità sulle maglie gara che l’Atalanta indosserà nella Champions League 2021-2022: RadiciGroup sarà infatti Sleeve Sponsor rafforzando così il proprio legame con la Società nerazzurra anche in ambito internazionale. Non solo, RadiciGroup sarà Sleeve Sponsor anche per i match di Coppa Italia di questa stagione.

Nata nella stagione 2017-2018, la collaborazione RadiciGroup-Atalanta continua e assume così una connotazione sempre più globale.

“Affrontiamo con orgoglio e passione insieme ad Atalanta questa importante competizione internazionale che darà la possibilità di mettere in campo l’eccellenza italiana -ha commentato Maurizio Radici, vicepresidente RadiciGroup-. In questi anni ci siamo regalati reciproche soddisfazioni, raggiungendo insieme traguardi a volte inaspettati. Anche in questo caso, così come per il Campionato di Serie A, la nostra partnership si basa su una forte condivisione di valori che ci spinge a fare sempre meglio e ad essere apprezzati anche all’estero”.

Villarreal, Manchester United e Young Boys sono le squadre che l’Atalanta affronterà nel Group Stage F: Spagna, Inghilterra e Svizzera sono Paesi in cui RadiciGroup è presente con alcune delle sue realtà industriali attive nel mondo della chimica, dei materiali polimerici e delle soluzioni tessili.

“La Champions -ha concluso Maurizio Radici– è l’occasione per esprimere metaforicamente il connubio RadiciGroup-Atalanta: realtà nate a Bergamo e tutt’ora con profonde radici nel territorio, ma che sanno competere in contesti globali grazie a determinazione e gioco di squadra“.

“È con grande soddisfazione che annunciamo questa nuova partnership con RadiciGroup, eccellenza mondiale del territorio bergamasco, alle cui basi, lo voglio ribadire, c’è innanzitutto una forte condivisione di valori – ha dichiarato Luca Percassi, amministratore delegato Atalanta BC-. RadiciGroup sarà così rappresentato sulle maglie di tutte le competizioni che vedranno protagonista la nostra Prima squadra e questo non può che essere per l’Atalanta un motivo di grandissimo orgoglio”.