Il girone A della Serie C tornerà in campo nel weekend per la terza giornata del campionato. Ecco tutte le curiosità sui rispettivi match.il Padova giocherà a Legnago per la terza volta: la prima il 19 aprile del 2015 finì 1-2 con festa promozione in Serie C dei patavini. Ando' bene anche lo scorso 14 febbraio (0-2) con reti di Saber e Santini.Arbitrerà la gara ildi Avezzano che ha già diverse stagioni di direzione in Serie C e D e che nello scorso 13 agosto debutto' come quarto ufficiale in Fiorentina-Cosenza (primo turno Coppa Italia). Il Legnago ritroverà Scatena dopo la gara del 27 febbraio 2021 persa sul terreno della FeralpiSalo' per 1-0. In quella occasione furono quattro gli ammoniti nella squadra veronese.l'ultima gara tra le due formazioni giocata sul terreno della Pergolettese risale allo scorso 18 ottobre 2020 e finì 1-0 per i padroni di casa con gol partita di Scardina al 56'.L'ex di turno piu' atteso sarài: tre stagioni d'oro alla Pro Sesto e ora in mezzo alla difesa della Pergolettese.arbitrerà la gara Giuseppe Mucera della Sezione Aia di Palermo, debuttante nel campionato di Serie C. Giovane fischietto promosso in estate dalla Can “D”.il Seregno, nel computo complessivo dei precedenti è in vantaggio con otto vittorie e quattro pareggi. Le due squadre si ritroveranno quasi a 30 anni dal loro ultimo incrocio risalente alla stagione 1992-93 quando si classificarono entrambe al sesto posto nel campionato di Serie D.ultimo incrocio sul terreno del Renate risale alla stagione 2018/19 con il successo esterno dei veronesi (0-1), con marcatura di Grandolfo. L'ultima sfida invece è datata 12 febbraio 2019 sul terreno della Virtus con la vittoria degli ospiti (0-1) con rete di Gomez.derby che manca da 18 anni e che l'ultima volta si gioco' nel 2002/03 nella vecchia C2. In entrambe le sfide vinse il Sudtirol, 4-1 e 2-0. In terza divisione nazionale, le due squadre si incontrarono per l’ultima volta più di 43 anni fa. Il precedente è datato, infatti, 5 marzo 1978.l'ultima gara tra le due compagini si gioco' a Mantova il 28 marzo 2021 e finì 0-1 con gol partita di Bergonzi. L'ultimo precedente in casa dei bresciani invece risale al 6 dicembre 2020 e la gara finì 1-3 per il Mantova.arbitrerà la gara Samuele Andreano che nel 2020 fu promosso in serie C riportando il mondo arbitrale pratese nel professionismo dopo gli anni di Braschi e Stefanini.le due squadre si affrontarono nei play off allo "Speroni" il 9 maggio 2021; la Juventus U23 si impose 3-1 e spense i sogni della Pro Patria.l'ultima volta a Trieste si gioco' l'8 settembre 2019 e finì 1-3. Nella scorsa stagione le due squadre furono inserite in due gironi diversi: la Triestina nel giorne B e il Piacenza nel girone A.