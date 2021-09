“Riceviamo una media di quattro chiamate al giorno, da marzo 2020 le telefonate sono aumentate del 70 per cento“. Rossana Chiesa è la presidente di Telefono Amico Bergamo, l’organizzazione di volontariato che da 50 anni opera a livello nazionale prendendosi cura delle persone che hanno bisogno di essere ascoltate.

“L’onda lunga del lockdown continua a farsi sentire – continua la presidente -. La fascia d’età di chi si rivolge al nostro servizio si è drasticamente abbassata. L’isolamento e la paura del Covid hanno destabilizzato la vita di molti e, soprattutto nei ragazzi, questi disagi sfociano anche atti di autolesionismo. Hanno bisogno di sfogarsi, di essere ascoltati, anche solo per alleviare un momento di disperazione passeggero. Riceviamo tante chiamate pure da persone preoccupate per un proprio caro, che cercano consiglio su come poterlo aiutare o sui servizi attivi sul territorio ai quali rivolgersi”.

Venerdì 10 settembre è la Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio e Telefono Amico gioca un ruolo importante in questo senso. “Siamo un servizio nazionale, il numero 199.284.284 è unico e rispondiamo a persone che chiamano da tutta Italia”.

Da gennaio a settembre 2021 al centro di Bergamo sono arrivate 738 chiamate, 397 da utenti maschi e 341 da femmine. La fascia d’età più rappresentata riguarda persone dai 46 ai 55 anni, seguita da quella 36-45 anni e da 56-65 anni. Nell’ultimo anno sono aumentate le richieste nella fascia 26-35 anni. Le telefonate che hanno avuto tema suicidario sono 38.

Le tematiche maggiormente affrontate sono: problemi o difficoltà di relazione, problemi all’interno del nucleo familiare, problemi esistenziali legati ad una condizione di disagio personale, bisogno di compagnia e solitudine e problemi psicologici.

Telefono Amico ha attivato anche un servizio di chat attraverso Whatsapp, apprezzato dai giovanissimi, e nei primi sei mesi dell’anno sono arrivati ai volontari bergamaschi 420 messaggi, 304 da parte di femmine e 121 da parte di maschi. La fascia d’età è molto bassa: la maggior parte delle segnalazioni arrivano da 15-18enni e da 19-25enni. Le chat relative a tematiche suicidarie sono state 73 e le problematiche maggiormente affrontate riguardano problemi esistenziali, depressione, problemi psicologici, in ambito familiare o problemi di coppia.

Il prossimo 21 settembre Telefono Amico organizzerà una serata di presentazione del servizio aperta alla cittadinanza all’oratorio Santa Croce della Malpensata. “Cerchiamo volontari che abbiano voglia di aggiungersi ai trenta già attivi nella nostra città – spiega Rossana Chiesa -. Le telefonate da gestire sono tante e continuano ad aumentare, abbiamo quindi bisogno di nuove forze. Chi vorrà aderire verrà adeguatamente preparato seguendo il nostro corso di formazione. Per partecipare alla serata è necessario prenotarsi inviando un’email all’indirizzo bergamo@telefonoamico.it. Si potrà accedere solamente presentando il green pass”.