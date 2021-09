Dopo la novità della scheda allenatore su Tuttocampo che ha dato ulteriore visibilità all'importante figura dell'allenatore una altro servizio in aiuto dei mister arriva da Tzoone Tzoone come può essere utile agli allenatori?Si scrive Tzoone, si pronuncia “Tizùn”; il nome richiama ad una zona immaginaria del campo da calcio: un’area, in cui trovare una serie di servizi a supporto di club, di calciatori e calciatrici, di addetti ai lavori, una zona che ha come forma il segno distintivo del marchio, un contenitore di opportunità e servizi, aperto all’innovazione e alla condivisione di informazioni.Si tratta un network per il calcio, una piattaforma in cui è possibile creare il proprio profilo ed entrare in contatto con società e addetti ai lavori.Dopo aver effettuato la registrazione gratuita è possibile completare il proprio profilo con i dati e le statistiche della propria carriera, inserendo video ed immagini delle performance della propria squadra. Un allenatore potrà, inoltre, caricare le schede tecniche e le statistiche dei suoi Calciatori e della sua Squadra. Si tratta quindi di un’Area Tecnica personale che consente la costruzione di un vero e proprio Database online. Grazie al network tzoone, un allenatore può scoprire giovani talenti e consultare dati su Calciatori e altre Società. Uno strumento che consente quindi di digitalizzare le attività quotidiane di un allenatore ma offre soprattutto visibilità al suo lavoro. Infine, tzoone è particolarmente utile anche quando non si ha squadra, in quanto aumenta l possibilità di trovare un progetto adatto e soprattutto di mettere in mostra le proprie caratteristiche.Certamente. Attraverso la funzione calciomercato si accede ad una bacheca dove è possibile creare una candidatura inserendo specifici parametri sulla società, il calciatore o la figura professionale che si desidera trovare. E’ possibile inoltre rispondere agli annunci di club e addetti ai lavori, aumentando ulteriormente le proprie opportunità di matching.Gli obiettivi sono molteplici: In primis, migliorare la qualità del lavoro di un allenatore; semplificare la gestione delle attività quotidiane e facilitare la condivisione delle informazioni fra con lo staff tecnico. Altro obiettivo di primaria importanza è quello di consentire agli allenatori di potenziare la propria rete professionale e di mettersi in mostra al fine di moltiplicare le loro opportunità lavorative. In ultimo, ma non per ordine di importanza, vogliamo che gli allenatori siano i primi a scoprire i talenti e/o a promuovere i loro.Per semplificare la gestione delle attività quotidiane e per aumentare ulteriormente la propria visibilità.Si, al momento l’app è disponibile solo per dispositivi Android, e scaricabile gratuitamente qui