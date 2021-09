Oggi a Nyon, la Uefa presenterà a tutte le componenti del calcio (Eca, Leghe, Fifpro, Federazioni, tifosi e agenti) la sua nuova riforma

Oggi a Nyon la Uefa presenterà la sua nuova riforma. Sarà un Fair play alleggerito. Come riporta Il Corriere della Sera, dovrebbe sparire l’obbligo del pareggio di bilancio e per farlo sarà necessario aprire, o meglio riaprire, ai contributi. Gli azionisti di controllo potranno immettere capitali freschi nel club per riequilibrare i conti.

L’altra novità, ma qui il percorso pare piuttosto accidentato, è l’introduzione di un tetto salariale tra il 65 e il 70 per cento dei ricavi. Il salary cap può passare solo con due condizioni vincolanti: deve riguardare il monte ingaggi complessivo del club (non i singoli) e deve essere uniforme, in vigore in tutti i Paesi, per non creare disparità.