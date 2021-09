Il pm Biagio Mazzeo ha chiesto la condanna per gli ex comandanti del Poligono sperimentale interforze del salto di Quirra. Colpevoli, per la Procura di Lanusei, di non aver interdetto le aree militari dove si svolgevano brillamenti e lanci di missili e di non aver dotato il personale di dispositivi di protezione. In totale chieste sei condanne a 4 anni e due a 3 anni.