Bergamo. La terza giornata del campionato di Serie A vede protagonista l’Atalanta al Gewiss Stadium contro la Fiorentina, sabato 11 settembre alle 20.45. Le due squadre si presentano al match in condizioni completamente diverse.

I bergamaschi hanno diverse defezioni, partendo dalla squalifica di De Roon, passando per le condizioni non perfette di Ilicic, Zapata e Piccoli, arrivando all’infortunio di Muriel. Lo sloveno soffre di mal di schiena, Zapata e Piccoli non hanno i novanta minuti nelle gambe essendo rientrati in gruppo da mercoledì mentre Muriel ne avrà per più di quindici giorni.

La maggior parte dei giocatori è tornata a Zingonia dai rispettivi impegni nazionali a metà settimana e Gasperini non ha potuto lavorare sui meccanismi di gioco che devono essere migliorati. Nelle prime due uscite contro Torino e Bologna la Dea ha effettuato appena cinque tiri nello specchio della porta. Peggio ha fatto solo la Salernitana con quattro.

Nei primi centottanta minuti dello scorso campionato gli orobici ne contavano addirittura tredici. Se consideriamo anche la passata stagione l’Atalanta non va a segno da due incontri casalinghi consecutivi, non succedeva da ottobre 2018.

Per quanto riguarda le scelte di formazione ballottaggio aperto in porta tra Musso e Sportiello con il secondo favorito. Il numero uno argentino ha giocato titolare con la maglia dell’Albiceleste venerdì notte e avrà sulle spalle un viaggio di parecchie ore. Terzetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Djimsiti. A centrocampo Freuler e Pasalic, sulle fasce Maehle e Gosens e in avanti dovrebbero giocare Pessina e Malinovskyi alle spalle del falso nueve Ilicic. Qualora lo sloveno non dovesse farcela potrebbe esserci Zapata a fare la staffetta con Piccoli.

Dall’altra parte la squadra di Italiano si presenterà al Gewiss Stadium, campo ostico per i viola, al completo. Anche la Fiorentina ha riabbracciato i nazionali a ridosso della partenza per la Lombardia ma non ci sono assenze pesanti.

Tra i pali ritrova posto Dragowski dopo la squalifica. Nel pacchetto arretrato possibile esordio per Nastasic, al fianco di Milenkovic, Venuti e Biraghi. Sale in cabina di regia l’altro nuovo acquisto Torreira, insieme all’ex Bonaventura e Castrovilli. Tridente offensivo che dovrebbe essere formato da Sottil e Callejon a sostegno dell’intoccabile Vlahovic.

Negli ultimi tre precedenti di Serie A contro la Fiorentina, l’Atalanta ha sempre vinto. Nonostante il trend positivo i bergamaschi non sono mai arrivati a quattro successi di fila contro i gigliati (tre anche nel 1942). Lo scorso anno i nerazzurri si sono imposti 3-0 tra le mura amiche con i gol di Gosens, Malinovskyi e Toloi.

Per sfatare questo tabù Gasperini potrebbe sfruttare la vena realizzativa di Ilicic; contro la sua ex squadra il fantasista ha realizzato cinque reti in dieci sfide, trovando in media un gol ogni 135 minuti. Dopo il pareggio a reti bianche di fronte al Bologna, l’imperativo per gli orobici è ritornare a giocare il calcio propositivo di qualche mese fa.